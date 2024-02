Podlaska Rada Kobiet opowiedziała o swoich nowych inicjatywach. Wśród nich jest konkurs skierowany do podlaskich samorządów

Podlaska Rada Kobiet to funkcjonujący przy Marszałku Województwa Podlaskiego organ opiniująco-doradczy i konsultacyjnym. Do jej zadań należy m.in. wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia i zwiększenia aktywności obywatelskiej.

W piątek (2 lutego) jej przedstawicielki spotkały się Operze i Filharmonii Podlaskiej by opowiedzieć m.in. o swojej najnowszej inicjatywie - konkursie „Podlaskie samorządy dla kobiet”.

- To pilotażowy konkurs, w ramach którego chcemy nagrodzić najbardziej aktywne i najprężniej działające na rzecz kobiet samorządy - mówi Izabela Smaczna-Jórczykowska, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej, członkini rady. - Jego ideą jest wyłonienie lidera czy też liderów, którzy będą dobrym przykładem działania na rzecz kobiet na terenie województwa podlaskiego

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają samorządy na różnym szczeblu, zarówno miasta, gminy, jak i powiaty.

Pod uwagę brane będzie m.in. zaangażowanie kobiet w życie publiczne, liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych, włączanie organizacji kobiecych przy konsultacjach aktów prawnych czy działania profilaktyczne w obszarze zdrowia.