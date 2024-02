Charytatywne śniadanie u marszałka. Osoby, które zasiadły przy stole, zjednoczyła chęć niesienia pomocy

Regularnie w tego typu licytacjach udział bierze udział Ewa Gawot.

- Jeżeli tylko mogę to, to pomagam. Bo pomaganie jest fajne! Zaczęło się od wylicytowania kuligu. Bawiliśmy się z całą rodziną świetnie! Potem zaczęłam licytować coraz częściej. I tak trafiłam na to śniadanie. Nigdy nie byłam w urzędzie marszałkowskim i nigdy nie widziałam marszałków, więc ta aukcja była świetną okazją, by to zmienić - zdradza pani Ewa.