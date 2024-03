Po meczu Radomiak - Jagiellonia (0:2). Oczekiwania i nadzieje rosną, ale przydadzą się też chłodne głowy

- Szczególne słowa uznania należą się nam za zachowanie czystego konta, bo to rzadka sytuacja w naszym przypadku w tym sezonie. Dla obrońców i bramkarza jest to jednak bardzo ważne. Wybroniliśmy sporo akcji i chwała za to piłkarzom - podkreślił na pomeczowej konferencji prasowej w Radomiu trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Jagiellonia w starcu z Radomiakiem potwierdziła ogromną siłę ofensywną, bo obok zdobytych dwóch bramek miała też dwa nieuznane gole po centymetrowych spalonych i jeden po przypadkowym zagraniu ręką Jesusa Imaza. Warto jednak podkreślić fakt, że Żółto-Czerwoni zagrali na zero z tyłu, co nie udawało im się w rozgrywkach ligowych od 24 listopada minionego roku i bezbramkowego remisu u siebie z Piastem Gliwice.

Wnioski po meczu Jagiellonii. Nie można zakładać łatwych do wygrania spotkań

Jeśli Żółto-Czerwoni nadal będą grać tak skutecznie, a do tego dołożą szczelną obronę, to ich kolejni przeciwnicy będą mieli ogromne problemy ze zdobywaniem punktów. Tyle, że nie można zakładać, iż Dumę Podlasia czeka łatwa i świetlana przyszłość. Przeciwnie, zapewne w żadnym z pozostałych dziewięciu występów ligowych nie będzie łatwo.

- Przed pierwszym gwizdkiem nikt jeszcze nie wygrał, a wielu mecz przegrało. Musimy dać z siebie wszystko, zagrać z pełnym zaangażowaniem, być dobrze zorganizowani i dopiero wtedy możemy myśleć o zwycięstwie - to opinia trenera Siemieńca sprzed wyjazdu do Radomia.

Łódzki beniaminek 30 marca przyjedzie do Białegostoku i niech jego postawa w starciu z Rakowem oraz fakt, że w trzech ostatnich meczach zdobył siedem punktów, będą przestrogą dla tych, którzy już dopisują białostoczan trzy punkty. Wcale nie jest to takie oczywiste.

Wnioski po meczu Jagiellonii. Rywalizacja w ataku nabiera rumieńców

Podejście z pokorą to jedno, a nadzieja na kolejne zwycięstwa to drugie. Postawa białostockiej drużyny jako całości i wielu piłkarzy z osobna, pozwalają na zawieszenie wysoko poprzeczki oczekiwań. Zwrócić uwagę wypada chociażby na strzelca drugiego gola w Radomiu - Kaana Calkskanera.

Pozyskany zimną napastnik jest bardzo wydajny, bo ma już na koncie dwa gole, a spędził na boisku jako zmiennik tylko 141 minut i zawsze były to wejścia wnoszące coś do ofensywy Jagi. Rosły piłkarz coraz mocniej naciska na pozycję pewniaka w wyjściowym składzie - Afimico Pululu, a ich rywalizacja (a może wspólne występy?) mogą tylko przynieść Żółto-Czerwonym korzyści.

Afimico Pululu ma coraz groźniejszego konkurenta do gry w ataku Żółto-Czerwonych jagiellonia.pl

- Zdobycie bramki to zawsze fantastyczne uczucie, ale jest jeszcze lepsze, kiedy jest połączone z wygranym meczem. Jestem bardzo szczęśliwy - ocenia w klubowych mediach Kaan Caliskaner. - Co do kolejnych spotkań, to musimy do nich podchodzić pojedynczo. Każdy z nich jest dla nas finałem - dorzuca.