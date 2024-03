Jagiellonia Białystok ze wsparciem samorządu wojewódzkiego. To dwa miliony złotych

- Jagiellonia to perła Podlaskiego, ale też podlaska marka. To zespół, który jest wizytówką naszego regionu i pokazuje to w wielu obszarach, nie tylko sportowym, ale także społecznym. Mamy nadzieję, że te pieniądze przydadzą się klubowi tak, żeby mógł utrzymać aktualną, dobrą, sportową formę - powiedział na konferencji prasowej marszałek Artur Kosicki.