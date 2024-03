PlusLiga. Była walka, ale siatkarze Ślepska Malow Suwałki przegrali z Projektem Warszawa 1:3

Niestety, siatkarze Ślepska Malow Suwałki nie wywalczyli ani jednego punktu w meczu z Projektem Warszawa. Zespół ze stolicy, który nie dawno sięgnął po europejski puchar Challenge Cup był faworytem tego spotkania, ale gospodarze łatwo skóry nie sprzedali.

W pierwszym secie drużyna trenera Piotra Grabana, co prawda nie dała szans gospodarzom wygrywając wysoko do 14, to jednak dalsza gra już nie była z tak wielką różnicą klas obu zespołów.

W drugim secie to siatkarze trenera Dominika Kwapisiewicza dali popis gry "odwdzięczając" się gościom taką samą wysoką wygraną 25:14. Gdy Ślepsk Malow, po asie serwisowym Zigi Sterna, wyszedł na 10-punktowe prowadzenie - 18:8 stało się jasne, że zwycięstwa w tej partii suwalczanie nie oddadzą.

Trzeci set był przełomowy dla całego spotkania. Gra była bardzo wyrównana do końca, a o wygranej decydowała walka na przewagi. W niej lepszymi okazali się goście i po zagraniu byłego siatkarza Ślepska Malow Bartłomieja Bołądzia zwyciężyli 29:27.