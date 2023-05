Piast Gliwice - Jagiellonia Futsal 5:1. Koniec białostockiej przygody w fazie play-off ekstraklasy

Nadzieje gości na sprawienie sensacji w hali mistrza kraju zostały uszczuplone już w 37. sekundzie, kiedy pozostawiony bez opieki Vinicius Teixeira wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, a w 9. minucie wynik podwyższył Rafael Cadini. Białostoczanie mieli kilka okazji by skarcić rywali, ale zabrakło im skuteczności.

- Te osłabienia było widać, ale daliśmy z siebie tyle, ile mogliśmy. Piast nie miał aż tak wiele sytuacji podbramkowych, za to był bardzo konkretny i wykorzystywał nasze błędy. Gdybyśmy robili to sami, porażka nie byłaby tak wysoko - mówi bramkarz Jagiellonii Kamil Dobreńko .

Jagiellonia nie dość, że grała z bardzo mocnym rywalem, to jeszcze pojechała na wyjazd zdziesiątkowana, bo z powodu kontuzji lub kartek w Gliwicach nie zagrali Adrian Citko, Mateusz Listowski i Cristian Neme.

Jagiellonii Futsal Białystok nie udało się sprawić sensacji na otwarcie fazy play-off ekstraklasy. Żółto-Czerwoni przegrali we własnej hali z broniącym tytułu mistrza Polski Piastem Gliwice 2:4.…

Piast - Jagiellonia Futsal 5:1. Białostoczanie nie mają się czego wstydzić

Po zmianie stron goście wycofali bramkarza, ale zamiast złapać kontakt, zostali skarceni trzecim golem, po prostej stracie piłki przez Piotr Skiepko. Winowajca co prawda błyskawicznie zrehabilitował się golem na 1:3, ale na więcej Piast Żółto-Czerwonym już nie pozwolił, a w końcówce przypieczętował awans do półfinału play-off jeszcze dwoma trafieniami.

- Gdybyśmy grali pełnym składem, to zapewne bardziej postawilibyśmy się, jednak trzeba przyznać, że Piast był po prostu silniejszy i awansował zasłużenie - przyznaje Dobreńko. - Ale i tak nie mamy się czego wstydzić, bo to był przecież najlepszy sezon w naszej historii i kończymy go z podniesionymi głowami - dodaje.

WYNIKI I RUNDY PLAY-OFF