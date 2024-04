I liga siatkarek: BAS KB Białystok - KS Piła 2:3. Walka, emocje i łzy rozpaczy

- Mecz rozstrzygnął się w newralgicznych momentach, w których pouciekały nam punkty, które nie powinny nam uciec. Dziewczyny chciały, walczyły, ale nie udało się. Jest dla nas bardzo smutny dzień. Liczyliśmy na medal i nie zdobędziemy go. To dla mnie, jako trenera, ogromna porażka - komentuje trener BAS-u KB Białystok Marcin Wojtowicz .

BAS KB Białystok - KS Piła 2:3. Niesamowity mecz Julii Papszun

Praktycznie w każdym secie dla obu stron nie było straconych piłek i nikt nie odpuszczał. W partii otwarcia decydująca okazała się seria punktów, jaką gospodynie zgubiły w końcówce. Ze stanu 19:17 zrobiło się 19:23 i mimo pościgu ekipa z Piły zwyciężyła do 23, kończąc partię obiciem białostockiego bloku.

Potem inicjatywę zaczęły przejmować przyjezdne, które wygrały trzecią odsłonę do 21, a w czwartej prowadziły 8:4. Białostoczanki nie zamierzały jednak rezygnować. Koleżanki do boju poderwała niesamowita Papszun. Po jej dwóch asach był remis 9:9, a po okresie wyrównanej walki miejscowe odskoczyły na 22:18 i zwyciężyły do 22.