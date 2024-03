Siatkówka. LOS Nowy Dwór Mazowiecki - BAS KB Białystok 3:0. Lider okazał się za mocny

Trudno winić białostockie siatkarki, że nie dały rady liderowi, ale faktem jest, że z czterech ostatnich spotkań BAS KB Białystok wygrała tylko jedno. To nie jest dobra wróżba przed zbliżającą się faza play-off. W Nowym Dworze pierwsza partia to dominacja gospodyń (25:14), ale potem walka była bardzo wyrównana. Niestety, obie odsłony Podlasianki przegrały do 23.