BAS KB Białystok - Płomień Sosnowiec 2:3. To była wspaniała walka, ale bez szczęśliwego zakończenia

BAS KB Białystok jest dużo wyżej w tabeli, ale różnicy nie było widać na parkiecie, bo od początku spotkanie było bardzo wyrównane. Inna sprawa, że gospodynie popełniały wiele prostych pomyłek, co nie pozwalało im odskoczyć od rywalek.

- Takiej ilości naszych błędów, ataków zablokowanych, ataków przed siebie, złych zagrywek, to dawno sobie nie przypominam. Musimy spojrzeć sobie w twarz przed lustrem i zastanowić się, co tak naprawdę się stało. Mimo że przeciwnik grał dobrze, to my przegrałyśmy z samym sobą - ocenia w wywiadzie dla Polskiej Siatkówki kapitan podlaskiej ekipy Barbara Sokolińska.