Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1:1. Ten punkt może okazać się bezcenny

Przed spotkaniem Żółto-Czerwonych chwalił trener Legii Kosta Runjaić, ale podkreślał też, że jego ekipa ma rachunki do wyrównania za jesienną porażkę 0:2 w Białymstoku i bardzo liczy na zwycięstwo.

- Jagiellonia jest zasłużenie liderem tabeli, ma za sobą bardzo dobrą jesień, efektowną i efektywną grę. Są tam dobrzy piłkarze, tacy jak Jesus Imaz czy Taras Romanczuk, dzięki temu dążą do posiadania piłki. Ten skład to mieszanka rutyny i młodości, wiele bramek zdobywają, mało tracą. Dlatego są w takim miejscu, w jakim są - stwierdził w wywiadzie dla portalu legia.net Kosta Runjaić. - Ale nie umniejszając temu zespołowi, mamy swoje atuty by wygrać mecz i cieszyć się z wygranej - dodał.