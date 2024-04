Jagiellonia Białystok. Sypnęło wyróżnieniami dla Żółto-Czerwonych

Marzec był bardzo udany dla Marczuka, który strzelił dwa gole w wygranym 3:1 meczu na szczycie PKO Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław i dołożył do tego cudowne trafienie z prawie 40 metrów w potyczce z ŁKS-em. Nic dziwnego, że 20-letni skrzydłowy Jagiellonii dostał aż dwa wyróżnienia - dla zawodnika i młodzieżowca.

Jagiellonia Białystok. Dominik Marczuk w ekskluzywnym gronie

Strona ekstraklasa.org przypomina, że wcześniej tylko dwóch piłkarzy dostąpiło tego zaszczytu. Byli to Jakub Kamiński (październik 2021) i Filip Marchwiński (lipiec 2023). Łącznie gracze Jagi dostali już 14 wyróżnień dla zawodnika miesiąca, co daje im w klasyfikacji wszech czasów drugie miejsce, za Legią Warszawa. Co ciekawe, drugą lokatę w marcu, wraz z dwoma innymi zawodnikami, zajął kolejny piłkarz Jagi - Taras Romanczuk.