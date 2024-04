Legia - Jagiellonia. Czekamy na 13. triumf Żółto-Czerwonych nad stołecznym rywalem. Przypomnijmy sobie 12 dotychczasowych zwycięstw Wojciech Konończuk

U siebie Jagiellonia pokonała w tym sezonie Legię 2:0 i był to jej 12. triumf nad stołecznym rywalem. Czy kibice Żółto-Czerwonych doczekają się 7 kwietnia szczęśliwej trzynastki? jagiellonia.pl Zobacz galerię (12 zdjęć)

Starcia Legii Warszawa z Jagiellonią to zawsze niezwykle ważne wydarzenia dla kibiców białostockiego zespołu. W bieżącym sezonie temperaturę dodatkowo podgrzewa sytuacja w tabeli. Żółto-Czerwoni są liderem PKO Ekstraklasy i poważnym kandydatem do mistrzostwa Polski. Zdobycie tytułu, to - jak co roku - cel zespołu ze stolicy. 7 kwietnia przy Łazienkowskiej emocji na pewno zatem nie zabraknie.