Siatkówka. Karpaty zdemolowane w Białymstoku. BAS KB nie dał żadnych szans rywalkom z Krosna

Walczące o pozostanie w I lidze siatkarki z Krosna od początku były w opałach. Nie radziły sobie z atakami z prawego skrzydła Mai Szymańskiej, ale przede wszystkim popłoch w ich szeregach siały zagrywki Julii Papszun. Po serii serwisów swojej przyjmującej białostoczanki objęły prowadzenie 10:2 i do końca premierowej partii tylko powiększały przewagę. Tę część spotkania dwoma atakami zakończyła Barbara Sokolińska .

BAS KB Białystok - Karpaty 3:0. Nerwowa końcówka drugiego seta

Na plus przyjezdnym trzeba oddać to, że się po pogromie pozbierały i w kolejnej odsłonie zaczęły stawiać Podlasiankom mocniejszy opór. Karpaty zaczęły obiecująco, obejmując prowadzenie 6:3. Po serii błędów ekipy z Krosna (autowe serwis i atak, dotknięcie siatki) był remis 6:6, a wyrównana walka trwała do wyniku 20:19 na korzyść gospodyń. W tym momencie atak rywalek zablokowała środkowa Podlasianek Magdalena Ociepa, za moment poprawiła atakiem z obejścia, a po akcji Renaty Białej było 24:20.