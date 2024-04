I liga siatkarek: KS Piła - BAS KB Białystok 3:2. Walczyły wspaniale, ale nie dały rady i ich sytuacja jest bardzo trudna

Nie będzie to łatwe, ale premierowa potyczka pokazała, że BAS KB Białystok nie odstaje od ekipy z Piły i mimo trudnej sytuacji nie stoi na straconej pozycji.

KS Piła - BAS KB Białystok 3:2. Świetne otwarcie Podlasianek

W fazie zasadniczej białostoczanki przegrały gładko w lutym na wyjeździe 0:3, ale tym razem mecz miał zupełnie inny przebieg, a premierowy set wręcz zszokował publiczność w Pile. Faworyzowane gospodynie były bezradne, a ekipa z Podlasia dyktowała warunki na parkiecie. Prowadziła 8:4, 12:6, 20:12, a po ataku Julii Papszun rozgromiła gospodynie do 15.

KS Piła - BAS KB Białystok 3:2. Widoczny był brak Włoszki

Niestety, potem coraz bardziej widoczny był brak kontuzjowanej rozgrywającej - Włoszki Ludoviki Mennecozzi. Przez cały mecz grę przyjezdnych prowadzić musiała Klara Kempfi, co poważnie ograniczało pole manewru sztabu szkoleniowego gości.

- Klara udźwignęła ten mecz i należą jej się wielkie brawa. Ale przy tylko jednej rozgrywającej nie mieliśmy możliwości dokonywania podwójnej zmiany oraz zmiany sposobu rozegrania, co ze względów taktycznych miało duże znaczenie - podkreśla trener Wojtowicz.

Gospodynie stopniowo uzyskały przewagę i mimo zaciętego oporu białostoczanek wygrały trzeciego seta do 19, kolejnego do 21 i doszło do tie-breaka. W nim Piła prowadziła 8:4, ale nasz zespół zbliżył się na 10:11, a przy stanie 11:14 obronił dwa meczbole. Niestety, przy trzecim przeciwniczki skutecznie obiły blok i wygrały 15:13, a całe spotkanie 3:2.