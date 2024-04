III liga piłkarska. W regionalnych derbach ŁKS Łomży pokonał Jagiellonię II 3:0, porażka Olimpii Zambrów z Unią Skierniewice 1:2

ŁKS Łomża to prawdziwi "Rycerze Wiosny". W kolejnym meczu nie stracili punktów, a w dodatku pokonali w Białymstoku, w derbach regionu, Jagiellonię II Białystok aż 3:0.

Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, chociaż obie drużyny stworzyły sobie kilka dobrych sytuacji do zdobycia bramki. Mecz rozstrzygnął się po zmianie stron, kiedy to trzy gole zdobyli goście.

Pierwszy gol padł w51. minucie, gdy Filip Karmański popisał się dobrym wrzutem piłki z autu. W polu karnym piłkę główką zagrał

Wiktor Walczak, a zasłonięty bramkarz Jagiellonii nie zdołał jej wybronić.

W 71 minucie po kontrze wynik na 2:0 podwyższył Filipe, a wynik spotkania na 3:0 ustalił tuż przed końcem spotkania Szymon Kuźma.

Oto jak skomentował spotkanie dla klubowych mediów Jagiellonii trener Żółto-Czerwonych Tomasz Kulhawik:

- Wydawało się, że po pierwszym straconym golu przejęliśmy kontrolę nad spotkaniem, tworzyliśmy sytuacje, należał się nam ewidentnie rzut karny. Straciliśmy bramkę po wrzucie z autu mimo tego, że przygotowywaliśmy się na taki wariant rozegrania ataków przez przeciwnika. Potem atakowaliśmy, często gościliśmy w polu karnym rywala, ale niestety nadzialiśmy się na kontratak Łomży. Wiedzieliśmy, że ŁKS jest groźny w fazach przejściowych, ale popełniliśmy błąd. Rywal ma doświadczonych zawodników, którzy wyczekują takich momentów. ŁKS to silny przeciwnik, zupełnie inny zespół niż jesienią. Kontuzja Krzyśka Toporkiewicza z pierwszej części nie ułatwiła nam zadania, musieliśmy to jakoś wypełnić. Niestety, prawdopodobnie w najbliższych spotkaniach też go zabraknie.