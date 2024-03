Oszustwo na wypadek. Dwóch podejrzanych w rękach policji. Ich ofiarami padły starsze kobiety z regionu

Oszustwo na wypadek. Rozmówcy podawali się za policjantów i krewnych

Białostoccy policjanci, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępstw przeciwko mieniu, wspólnie z operacyjnymi z komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za oszustwa na szkodę seniorów.

Do tych oszustw doszło pod koniec lutego br. Schemat działania przestępców za każdym razem był podobny. Dzwonili do seniorów z Białegostoku i okolic, podawali się za policjanta i członków rodziny. Informowali, że bliska osoba spowodowała wypadek i potrzebne są pieniądze na poczet kaucji.

Oszustwo na wypadek. Seniorki oddawały oszczędności życia i biżuterię

W jednym przypadku 77-letnia kobieta wierząc w opowiedzianą historię, spakowała do reklamówki 39 tys. zł i powiesiła ją na drewnianym płocie, zabrał ją młody mężczyzna. W innym oszustwie 89-latka spakowała do czarnej torby pieniądze, biżuterię, zegarek i złote monety o łącznej wartości blisko 120 tys. zł, po które również przyszedł młody mężczyzna. W taką samą historię uwierzyła 85-letnia białostoczanka, która przekazała blisko 12 tys. zł.

Pracujący nad sprawą śledczy ustalili tożsamość zarówno odbierającego pieniądze, jak i mężczyzny, z którym przyjeżdżał. To 17-letni mieszkaniec Warszawy i jego 23-letni znajomy.

Mężczyźni usłyszeli trzy zarzuty oszustwa. Decyzją sądu młodszy z nich na 3 miesiące trafił do aresztu. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.