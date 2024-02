Oszustwo "na wnuczka". Jeden z przestępców podawał się za komendanta. 86-latka straciła pieniądze i biżuterię

Oszustwo "na wnuczka". Przestępcy nie odpuszczają. Kolejna ofiara w tym tygodniu

Policjanci i prokuratorzy nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych czynnościach. Nie żądają też pieniędzy, nie proszą o udział w prowokacjach i obławach na oszustów. Te komunikaty śledczy powtarzają niczym mantrę. Wszystko po to, by uczulić mieszkańców i przestrzec przez przestępcami, którzy próbują wyłudzić gotówkę. Szczególnie narażone są na to osoby starsze.

Czytaj też: