Nowe ścieżki rowerowe w centrum Białegostoku. W najbliższym czasie ich długość zwiększy się o 5 kilometrów Adam Kupryjaniuk

Nowe ścieżki rowerowe w centrum Białegostoku są już prawie gotowe. Do zrobienia pozostały jeszcze oznaczenia drogowe, a przy ulicy Kalinowskiego brakuje jedynie kilkumetrowego fragmentu asfaltu. To nie koniec inwestycji w infrastrukturę tras rowerowych w mieście. - W najbliższym czasie planowane jest wykonanie ok. 5,0 km nowych ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych - mówi Anna Kowalska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.