Nowa Rada Nadzorcza odwołała prezesa PKS Nova. Jest już nowy prezes tej spółki

- Liczę na dobrą współpracę z nowym marszałkiem i nowym zarządem województwa. Uważam jednak, że do odwołania prezesa Doliasza powinno dojść dwa lata temu. Od kiedy wiedzieliśmy, że prezes chce wyprzedawać majątek suwalskiego oddziału. Jego poprzednik, Andrzej Mioduszewski uważał, że majątku się nie wyprzedaje, bo można to zrobić tylko raz – tłumaczy przewodniczący Żaborowski.

Tymczasem Marcin Doliasz sprzedał placówki terenowe w Gołdapii i Ełku, które przynosiły zyski, a także zwolnił pracowników: - Pieniądze ze sprzedaży zamiast trafić na inwestycje, przepadły. Według mnie, to 5 mln zł w 2023 roku. To jest przykład totalnej niegospodarności. Jako przedstawiciel pracowników walczyłem o ich miejsca pracy i o utrzymanie majątku, a prezes Doliasz pozbawił suwalski oddział PKS Nova majątku i dochodów, jakie z tych mieliśmy. Kupował autobusy do innych oddziałów, ale nie do Suwałk, które jako jedyny zarabiał duże pieniądze – mówił Jarosław Żaborowski i dodał, że były prezes nie zdążył tylko sprzedać placówki w Olecku, ale zwolnienia były.