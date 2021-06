Nowa poradnia dermatologii i wenerologii przy Białostockim Centrum Onkologii. Będzie czynna już od piątku (ZDJĘCIA)

BCO podpisało umowę z NFZ na funkcjonowanie nowej poradni dermatologii i wenerologii. Ma ona stanowić centrum łączące chirurgię onkologiczną z dermatologią.

- Poradnię traktujemy jako preselekcyjną poradnię, do której pacjenci będą mogli zgłaszać się z wszystkimi zmianami. Do tej pory taka poradnia nie funkcjonowała, dlatego też nasi chirurdzy w ramach swojego kontraktu, takich pacjentów przyjmowali - mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO. - Chcielibyśmy, żeby ta poradnia była dedykowana do pacjentów, którzy mają takie zmiany skórne, które w ocenie chirurgów są zmianami łagodnymi, bądź też zmianami, które można operować, czy też można wykonywać zabiegi w warunkach ambulatoryjnych. Dla nas jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ pacjent musi mieć świadomość, że każda zmiana może być zmianą łagodną, bądź też może stanowić zagrożenie. Jesteśmy otwarci na pacjentów z całego województwa podlaskiego - dodaje Borkowska.