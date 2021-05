80 kolorowych chust dla pacjentek Białostockiego Centrum Onkologii. To inicjatywa Stowarzyszenia Eurydyki

- To jest cudowny pomysł, ponieważ to taki wyraz i dowód kobiecej solidarności. Eurydyki to jest też stowarzyszenie kobiet, które chorowały bądź chorują na nowotwory ginekologiczne i właśnie ten pomysł jest cudowny, że same pacjentki, które kiedyś to przechodziły postanowiły zaofiarować innym kobietom coś tak dobrego i wspaniałego jak te kolorowe chusty. Wypadanie włosów jest jednym z działan niepożądanych leczenia onkologicznego. Nie wszystkie pacjentki lubią nosić peruki. Jest to dla mnie bardzo wzruszające, że w tak szczególnym jak dzisiaj dniu, kobiety i matki są w stanie sobie wzajemnie pomagać. To naprawdę budujące mówiła poruszona dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz.