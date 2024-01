Nieruchomości. W wielu miastach cena 1 mkw. mieszkania przekracza 10 000 zł. Białystok blisko tej granicy

Eksperci multiporównywarki rankomat.pl sprawdzili, ile średnio kosztuje 1 metr kwadratowy mieszkania w 18 miastach wojewódzkich. Podstawą do zestawienia były dane zebrane przez RynekPierwotny.pl i GetHome.pl – portale z branży nieruchomości. Analiza dotyczy cen ofertowych lokali na rynku pierwotnym i wtórnym między ostatnimi kwartałami 2023 i 2022 roku. W stolicy cena za mkw. na rynku pierwotnym w IV kw. wynosiła średnio 16 815 zł, a na rynku wtórnym aż 17 403 zł. Najszybsze tempo wzrostu cen (o 47 proc. r./r.) odnotowały Katowice. Na rynku pierwotnym rekordzistą był Toruń.

Nowe: Białystok i Lublin gonią czołówkę

- Powodów tak gwałtownie rosnących cen nowych mieszkań najłatwiej upatrywać w inflacji, która w ubiegłym roku była dwucyfrowa. Jednak nie mniej winnym były rządowe programy dopłat do kredytów hipotecznych, które napędziły popyt na mieszkania. Planowane wprowadzenie 0-procentowych kredytów może jeszcze bardziej nakręcić spiralę wzrostów na rynku nieruchomości - ocenia analityk rankomat.pl Konrad Pluciński.

Jak wynika z danych Rynku Pierwotnego, miasta, w których średnie ceny nie przekroczyły 10 000 zł/mkw. to m.in.: Białystok, a którym 1 mkw. mieszkania kosztował 9 868 zł oraz Rzeszów (9 946 zł), Bydgoszcz (9 408 zł), Kielce (8 920 zł).

Używane: Kraków goni Warszawę, a Białystok w środku

Według danych GetHome.pl, mieszkania z rynku wtórnego też drożeją, ale w nierównym tempie. Np. w Krakowie 1 mkw. zdrożał o prawie 4 000 zł - do 16 637 zł. A to niewiele mniej, niż stawka warszawska (17 403 zł), choć wyższa niż w Gdańsku (15 289 zł).

Z kolei najmniej podrożały lokale w Zielonej Górze – tylko o nieco ponad 300 zł – do 7855 zł/mkw., a najniższe ceny za 1 mkw. miały m.in. Opole (8 168 zł), Bydgoszcz (8 038 zł) i Gorzów Wielkopolski. (6623 zł).