Nasz Patronat. Festiwal Białoruskiej Tradycji SONCAHRAJ startuje już w piątek, 31 maja. Zobacz co się będzie działo i gdzie

Co roku Festiwal Białoruskiej Tradycji SONCAHRAJ wędruje po Podlasiu po to, by jak najwięcej osób spotkało się z białoruską muzyczną tradycją. Jedni - by ją dopiero poznać, inni - by sobie ją przypomnieć, a każdy z nich - by mieć pewność, że tradycja żyje. Wędruje również po to, by ściągnąć wszystkich na Podlasie, by zobaczyli jakie ono jest i czym żyje.