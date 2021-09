Największe targi mieszkaniowe w regionie – już w najbliższy weekend. Spotkajmy się 11 i 12 września w Operze i Filharmonii Podlaskiej!

Porannego Targi Mieszkaniowe to cykliczna impreza, którą odwiedzają tysiące osób. To też wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu porównać oferty podlaskich firm deweloperskich. Do Państwa dyspozycji będą stoiska oraz pracownicy najbardziej profesjonalnych salonów wyposażenia wnętrz w regionie, a także pośrednicy w handlu nieruchomościami. Przede wszystkim jednak targi dają możliwość poznania dziesiątek inwestycji mieszkaniowych, szczegółów lokalizacji i otoczenia, wizualizacji budynków. To też doskonała okazja, by umówić się z deweloperem czy biurem nieruchomości na obejrzenie mieszkania czy domu na żywo, ale też ponegocjować ceny i warunki finansowania zakupu.

Ich oferty znajdziesz na targach

Wśród firm, które 11 i 12 września zaprezentują swoje nieruchomości, produkty i usługi będą:

Rogowski Development. Najnowszą propozycją tego dewelopera są „Apartamenty Warszawska” zlokalizowane w Wysokiem Mazowieckiem. Elegancki sześciopiętrowy apartamentowiec zaprojektowany został przez cenioną warszawską Pracownię Architektoniczną "a90 Architekci".

Yuniversal Podlaski realizuje swoją najnowszą inwestycję z Zawadach. To tam powstaje „Osiedle Lodowa” składająca się z 5 kameralnych budynków mieszkalnych o 3 kondygnacjach (2 piętra).

Apartamenty Jagiellońskie przedstawią między innymi swój najnowszy, VI etap inwestycji przy ul. Jurowieckiej. Gustowne hole oraz klatki schodowe są prawdziwą wizytówką apartamentowców.

Sokołowscy Nieruchomości stworzyli „Osiedle Kaktusowa” czyli 18 budynków mieszkalnych, a także 24 lokale użytkowe, w formie jednorodzinnej zabudowy bliźniaczej.

Pogoda Invest postawiła na Juchnowiec Kościelny. Powstała tam „Rodzinna Przystań”, osiedle obejmujące budowę 36 domów w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 120,25 m2 każdy.

Naszym wystawcą będzie również Korona Nieruchomości , biuro świadczące kompleksowe usługi zarządzania i obrotu nieruchomościami.

Marka Akcess to „Strefa Designu”, profesjonalny salon wyposażenia wnętrz, sklep z materiałami budowlanymi i firma świadcząca kompleksową obsługę inwestycji budowlanych jako deweloper oraz wykonawca.

Kalter Nieruchomości zaprezentuje między innymi "Słonimska Residence", inwestycję na osiedlu Bojary. W budynku znajdować się będzie jedynie 17 lokali mieszkalnych.

RDM Inwestycje wystawia na sprzedaż nieruchomość "Apartamenty Marczukowska". Czterokondygnacyjny budynek posiada bardzo lekką i zróżnicowaną bryłę dzięki rozmieszczeniu dużych balkonów wykończonych szklanymi balustradami.

KUL-BUD obecnie realizuje inwestycję w Klepaczach. To zespół 18 domów szeregowych podzielonych na 2 etapy, umiejscowiona w gm. Choroszcz, u zbiegu ulic Wodociągowej i Długiej.

Panorama Park i jej realizacja "Knyszyńska 8a" to nowoczesna i elegancka architektura, funkcjonalność oraz ekologiczne rozwiązania, które mają wyróżnić nowy projekt deweloperski.

"Podlaskie Sady" to najnowsza propozycja MAX-BUD Group Development. Inwestycja powstaje w Kolonii Porosły w gminie Choroszcz. Docelowo będzie tam 80 domów szeregowych w ośmiosegmentowych zabudowach i co ważne każdy z własnym ogrodem.

Konkret Development , zaprezentuje między innymi "Słoneczne Wzgórze", osiedle domów w zabudowie bliźniaczej oferujące ciszę i spokój, dające możliwość szybkiego dotarcia do miasta. Zakończenie budowy przewidywane jest na koniec 2022 roku.

Serwis ASK DOM to regionalny portal z ogłoszeniami nieruchomości oraz wizytówkami firm związanych z tą branżą. Celem portalu jest prezentacja ofert mieszkań, domów, lokali i działek, a także kreowanie płaszczyzny współpracy, między klientami oraz pośrednikami związanymi z rynkiem nieruchomości. Portal AskDom to także obszerna platforma informacyjna, związana z zagadnieniami dotyczącymi branży budownictwa i branż pokrewnych.

Salon łazienek BLU to miejsce dla projektantów wnętrz, klientów indywidualnych, deweloperów, inwestorów. Oferta sklepu to nie tylko płytki ceramiczne ale również bogaty wachlarz baterii, ceramiki łazienkowej, zlewów kuchennych, grzejników oraz akcesoriów łazienkowych a także chemia budowlana i specjalistyczne środki do pielęgnacji łazienki.

Pysznościami podczas trwania targów gości uraczy Czysta Micha .

Wystawcą, a także partnerem naszego wydarzenia jest marka Leroy Merlin Białystok, jeden z największych w regionie marketów budowlanych proponujących wysokiej jakości produkty, a także usługi.

