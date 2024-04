Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego. AMW sprzedaje mercedesy, honkery, stary, lubliny, autosany i ople

Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego odbędą się w połowie kwietnia 2024

Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny. Ostatnia szansa, aby kupić pojazdy od armii w atrakcyjnej cenie

Agencja Mienia Wojskowego liczy na zainteresowanie przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz osób prywatnych, które poszukują sprawdzonego sprzętu motoryzacyjnego. Zadowoli on zarówno kolekcjonerów jak i osoby, które będą używać go na co dzień.