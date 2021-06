Muzeum Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach ma powstać w 2024 roku. Poznaliśmy projekt muzeum (zdjęcia)

- Celem moim i zespołu Nizio Design International było stworzenie przestrzeni budowania wspólnoty, modlitwy i spotkań dla lokalnej społeczności, a także celu pielgrzymek. Połączenie tradycji architektonicznej z nowoczesnością dokonuje się tutaj poprzez nawiązanie do piękna i prostoty przydrożnych kaplic, wiejskich domów, lokalnych kościołów Podlasia i Mazowsza Wschodniego. Zależało nam na tym, by współczesny w formie obiekt zespolił się z krajobrazem okolicy - mówił Mirosław Nizio, architekt i twórca projektu. W przeszłości współtworzył on m. in. wystawę główną w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak zaznaczył, ideą przewodnią dla procesu projektowego było pielęgnowanie pamięci o postaci ks. Popiełuszki, jego życiu i duchowym dziedzictwie.

W projekcie zaproponowano zastosowanie żwiru i kruszywa kamiennego, które nawiążą do naturalnych budulców miejscowej architektury i krajobrazu. A upływ czasu i naturalne procesy mają uszlachetnić użyte materiały i nadać budynkowi wyrazisty charakter. W planach jest również odtworzenie w Okopach warszawskiego mieszkania ks. Popiełuszki, którego wnętrze od czasów jego tragicznej śmierci w 1984 roku pozostaje wciąż zachowane bez zmian.