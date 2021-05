Zaprezentowano nowy logotyp Muzeum Podlaskiego. W promocji nowego otwarcia muzeum wziął udział Marszałek Województwa Podlaskiego

- Pomysł zmiany logotypu Muzeum Podlaskiego wyrasta z idei nawiązania do czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, do czasów pierwszej RP. Stanęliśmy przed ogromnym dylematem jak połączyć nowoczesny przekaz z tradycją sięgającą czasów dawnej rzeczpospolitej. Chcieliśmy nawiązać w naszym nowym logotypie do barw województwa podlaskiego z czasów sprzed rozbiorowych. W roku 1776 Sejm RP uchwalił, że województwa mają mieć swoje mundury. Tak żeby posłowie poszczególnych województw, kiedy spotkają się na sejmiku, na sejmie od razu wyróżniali się swoim strojem. Można było określić jakie to województwo. Stopniowo województwa przyjmowały swoje barwy.