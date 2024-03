Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa otwiera swoje drzwi dla zwiedzających. Czeka ich podróż w świat magicznych fotografii z duszą

Pierwszą ciemnię zrobił sobie pod stołem

– Pola wyglądały inaczej zimą, a inaczej wczesną wiosną, kiedy schodziły z nich śniegi. Gdzieś się zieleniło, gdzieś było jeszcze brązowo. Ta grafika, ta malarskość krajobrazu, to powietrze, mgiełki i trochę niskiego światła – to wszystko sprawiało, że Wiktor te przestrzenie malował - wskazuje kobieta.

- Zdjęcia z samolotu zawsze były jego marzeniem – podkreśla Grażyna Wołkow. – A że nie było to tanie, fotografie lotnicze robił rzadko. Na lądzie zaś fotografował nałogowo. Fotografował wszystko to, co chciał uwiecznić. Generalnie był człowiekiem przestrzeni. Ta przestrzeń niesamowicie go rajcowała. Musiała być perspektywa, horyzont, a najlepiej jeszcze woda i pagórki…

Muzeum wśród bagien

Znaczną część dorobku artystycznego twórcy i pamiątek związanych z jego pracą Muzeum zakupiło kilka lat później, w grudniu 2019 roku.

- W naszych zbiorach znalazły się wyjątkowe materiały sporządzone w ciągu kilkudziesięciu lat pracy tego wyjątkowego artysty fotografika, pracującego na terenie najbardziej urokliwych podlaskich miejsc – mówi Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego.

Są to są materiały kliszowe – i negatywy, i diapozytywy. W sumie około 125 tys. klatek.

Do Muzeum trafiło prawie wszystko, co Wiktor przez lata zgromadził w swojej białostockiej pracowni przy ulicy Waszyngtona. To tam od 1974 roku zajmował się fotografią konwencjonalną. To tam miał wszystko to, co w tamtych czasach było dla fotografa niezbędne.