Morsowanie w rzece Supraśl w Leńcach. Dobrzyniewskie Morsy wyrąbały przerębel i wskoczyły do wody. Ice Bucket Challenge po podlasku!

Tradycja morsowania w Leńcach. Zimowe spotkania w rzece Supraśl

Zima w Leńcach nabiera wyjątkowego charakteru, gdy miejscowa społeczność decyduje się na wspólne morsowanie w rzece Supraśl. Co niedzielę w południe członkowie Dobrzyniewskich Morsów gromadzą się nad brzegiem rzeki, gotowi na odważne zanurzenie się w lodowatych wodach. To nie tylko sport, to także okazja do integracji społeczności i wyzwania siebie w duchu zdrowego stylu życia.