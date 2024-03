Miasto Białystok razem z ościennymi gminami chce wybudować Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzięki zewnętrznemu wsparciu. Do 2029 roku

Prezydent Tadeusz Truskolaski wyjaśniał, że projekt (planowany do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027) pozwoli na skuteczniejsze przygotowanie Białegostoku i gmin BOF do obserwowania zmian klimatu. Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Ewa Bajdałów poinformowała, że wniosek do Funduszy Europejskich dla Podlaskiego ma być złożony w 2025 r.

Wojciech Wojtkielewicz