Magistrat odnowi ważny pomnik w centrum Białegostoku. Przypomina o tragedii społeczności żydowskiej miasta

Pomnik schowany jest między blokami i budynkami w kwartale między ulicami Suraską, Legionową i Aleją Bluesa. Przed wojną było to centrum dzielnicy zamieszkałej przez społeczność żydowską, z Wielką Synagogą jako centralnym punktem. 27 czerwca 1941 roku wojska niemieckie spaliły synagogę, a w niej białostockich Żydów.

Pomnik Spalonej Synagogi. Co jest do zrobienia?

Pomnik ufundowany przez ocalonych

Pomnik upamiętnia ofiary tzw. „czarnego piątku”. Do synagogi, którą następnie podpalono, Niemcy spędzili około 700-800 osób. Łącznie tego dnia zabitych zostało około dwóch tysięcy białostockich Żydów. Ta mroczna historia miała też swojego bohatera. To Józef Bartoszko, który otworzył jedno z wejść do bożnicy, ratując kilkadziesiąt osób.