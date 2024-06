Lekkoatletyka. Popis Marii Żodzik podczas Mityngu Gwiazd na Rynku Kościuszki w Białymstoku (zdjęcia)

Podczas cieszących się dużym zainteresowaniem publiczności zawodów Żodzik prezentowała się bardzo dobrze, w pierwszych próbach pokonując kolejne wysokości. Pomyliła się dopiero na rekordzie mityngu, ale w drugim podejściu przeskoczyła poprzeczkę. Nasza zawodniczka próbował poprawić rekord życiowy (198 cm, ale tym razem jej się to jeszcze nie udało, chociaż niewiele brakowało.

Od czasu halowej mistrzyni świata Kamili Lićwinko z Podlasia Białystok polski skok wzwyż kobiet nie dochował się zawodniczki klasowego formatu. To się wkrótce może zmienić za sprawą pięknej i…

Maria Żodzik wyemigrowała z Białorusi do Polski i ma już nasze obywatelstwo. Niestety, karencja kończy się dopiero 20 czerwca i z tego powodu skoczkini nie będzie mogła reprezentować Biało-Czerwonych barw na rozpoczynających się za kilka dni mistrzostwach Europy w Rzymie. Jest za to nadzieja, że pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Paryża, bo minimum (197 cm) ma już zaliczone.

Wśród mężczyzn konkurs skoku wzwyż zdominowali Meksykanie, zajmując całe podium. Najwyżej - 226 cm, skakali Edgar Riviera oraz Eric Portillo.