Srebrni kanadyjkarze Cresovii Białystok Sylwia Szczerbińska i Aleksander Kitewski

Doskonale spisali się polscy reprezentanci podczas mistrzostw Europy w kajakowym sprincie w węgierskim Szegded. Bialo-Czerwoni wywalczyli trzy złote, dziesięć srebrnych i jeden brązowy medal, co dało im drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Trzy srebrne krążki zdobyli zawodnicy Cresovii Białystok Sylwia Szczerbińska i Aleksnader Kitewski. Szczerbińska zdobyła wicemistrzostwo Starego Kontynentu w C2 na 200 i 500 metrów, a Kitewski był drugi w C2 na 200 metrów.

Sylwia Szczerbińska po dwa srebrne krążki sięgnęła razem z Dorotą Borowską. Nasze zawodniczki reprezentować będą Polskę na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

– My wiosłowałyśmy razem kilka lat temu i to przynosiło efekt. Później nasze drogi troszeczkę się rozeszły, ale w roku olimpijskim wróciłyśmy do naszej dwójki i, tak jak widać, każdy start to jest dodatkowe doświadczenie. Czujemy flow jak płyniemy razem, więc to nie zniknęło przez te lata, tylko do nas bardzo szybko wróciło – mówiła dla portalu Polskiego Związku Kajakowego Borowska.