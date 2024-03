Kto będzie mistrzem Polski? Maciej Murawski: Obstawiam jedną z trzech drużyn. Jest wśród nich Jagiellonia

Zdaniem sześciokrotnego reprezentanta Polski postawa Jagiellonii była zaskoczeniem tylko do pewnego momentu.

- Gdyby ktoś przed sezonem powiedział, że Jagiellonia po 25. kolejkach będzie liderem, to uznałbym to za ogromną niespodziankę. Ale teraz to mnie nie dziwi. Białostocka drużyna gra atrakcyjną, ofensywną piłkę, radzi sobie bardzo dobrze w ataku pozycyjnym i nikogo nie może dziwić, że jest tak wysoko w tabeli - mówi Maciej Murawski. - Wielka w tym zasługa dyrektora sportowego, który ściągnął właściwych piłkarzy i przede wszystkim trenera, który sprawił, że jego zawodnicy chcą grać w piłkę, zespół ma swój styl, jest skuteczny i bardzo przyjemnie się go ogląda - dodaje.