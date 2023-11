Książka, która pokazuje przede wszystkim człowieka, a dopiero później muzyka. Ważna, potrzebna i skierowana nie tylko do fanów bluesa Urszula Śleszyńska

Robert Trusiak i Marek Gąsiorowski - autorzy wyjątkowo ciekawej, nieco reportażowej, nieco powieściowej biografii Ryszarda Skibińskiego - Skiby, wirtuoza harmonijki, członka legendarnej grupy Kasa Chorych Wojciech Wojtkielewicz

To książka przede wszystkim o człowieku. Z całym jego wachlarzem emocji, mocnych i słabych stron. Z jego pasją, umiłowaniem do dźwięków i życia nieco innego niż przeciętne. To też książka o muzyce - o tym jak potrafiła być ważna i jak do dokonywania ważnych rzeczy potrafiła doprowadzić. I w końcu - to rzecz o starym Białymstoku, miejscach, ludziach tworzących koloryt miasta. Miasta, które tak bardzo się przez lata zmieniło i którego de facto już nie ma. Dobrze, że można do niego zajrzeć na stronach tejże książki.