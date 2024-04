Koalicja Obywatelska rusza w trasę. Kandydaci do rady powiatu białostockiego rozpoczęli ostatni cykl spotkań z wyborcami

Wtorkową konferencją prasową w Wasilkowie (2 kwietnia) kandydaci Koalicji Obywatelskiej do rady powiatu białostockiego rozpoczęli ostatni przedwyborczy cykl spotkań z wyborcami.

- Wybory samorządowe są najważniejsze, bo dotyczą każdego z nas. Już 7 kwietnia wybierzecie swoich samorządowców, którzy będą decydować o tym, co dla was najbliższe, o waszym codziennym życiu - - mówiła Jolanta Den, liderka listy Koalicji Obywatelskiej do rady powiatu białostockiego.