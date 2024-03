KAN z bogatą ofertą staży i praktyk na targach pracy, czyli od praktyki do szansy na pracę Andrzej Matys

Jak zapewniali podczas targów pracownicy KAN, kandydatom na praktyki firma oferuje nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i poszerzenia kwalifikacji, ale również daje możliwość nawiązania współpracy już po praktykach. Mat. prasowe Zobacz galerię (7 zdjęć)

Do 1 czerwca studenci i absolwenci Politechniki Białostockiej mogą zgłaszać chęć udziału w praktykach i stażach w firmie KAN, która od lat jest znanym producentem nowoczesnych systemów wodnych i grzewczych. Okazją były niedawne targi - w formule dni branżowych - jakie odbyły się na największej podlaskiej uczelni technicznej. Same praktyki będą trwały w czasie tegorocznych wakacji, czyli od lipca do września.