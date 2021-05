Jagiellonia - Lechia 2:1. Wygrali i sprzątnęli gdańszczanom puchary sprzed nosa (galeria)

Jagiellonia - Raków Częstochowa 0:0. Z wyniku najbardziej cieszy się... Legia, która została mistrzem Polski

Jagiellonia zremisowała 0:0 z Rakowem Częstochowa na otwarcie 28.kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oznacza to, że białostocki zespół utrzymał się w ekstraklasie, bo matematyczną szanse na wyprzedzenie go straciło Podbeskidzie Bielsko-Biała. Ważniejsze jest jednak to, że mistrzem Polski została Legia Warszawa.