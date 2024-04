Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków 1:3. Początek wspaniały, a koniec koszmarny Wojciech Konończuk

Szok - to chyba najlepiej oddaje to, co zdarzyło się w meczu Jagiellonii Białystok z Cracovią w 28. kolejce PKO Ekstraklasy. Lider rozpoczął wspaniale, szybko strzelił gola, a potem przeżył serię złych wydarzeń i w efekcie przegrał 1:3 w obecności rekordowej w tym sezonie liczby ponad 18 tysięcy kibiców. To był zimny prysznic na głowy Żółto-Czerwonych.