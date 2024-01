Jagiellonia Białystok. Jetmir Haliti: Widać, że trener Adrian Siemieniec nie boi się podejmować ryzyka

Jetmir Haliti został sprowadzony do Jagiellonii, by wypełnić lukę w defensywie po Miłoszu Matysiku, który przeniósł się do cypryjskiego Arisu Limassol. Mimo odejścia reprezentanta polskiej młodzieżówki konkurencja o miejsce na środku defensywy Żółto-Czerwonych nie jest mała, bo nowy gracz Jagi będzie rywalizować o miejsce w podstawowej jedenastce z:

Jetmir Hality: Byłem pod wrażeniem rozmachu Jagiellonii

Halitiego do odejścia z AIK-u Sztokholm i podpisania kontraktu z Jagiellonią przekonała forma, jaka Żółto-Czerwoni prezentowali jesienią oraz osoba trenera Adriana Siemieńca.

- To, co mi się spodobało w obecnym szkoleniowcu, to chęć rozwijania każdego piłkarza. Widać, że bardzo mu na tym zależy, bo im lepsi zawodnicy tym lepsza drużyna, w konsekwencji wyższe miejsce w tabeli. Widać, że ten projekt jest spójny i mam przekonanie, że ta drużyna będzie jeszcze lepsza - uważa Haliti. - Oglądając mecz u siebie z Rakowem Częstochowa byłem pod wrażeniem rozmachu, z jakim grała Jagiellonia. To było coś. Poza tym, jako środkowy defensor, zwracałem uwagę na postawę środkowych obrońców, ich wachlarz umiejętności. Bardzo mi zaimponowało, że w Jagiellonii środkowi obrońcy biorą udział w rozgrywaniu akcji ofensywnych. Widać, że trener nie boi się podejmować ryzyka - dorzuca.