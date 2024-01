Jagiellonia Białystok. Nikt w obozie Żółto-Czerwonych nie robi tragedii ze sparingowej porażki z FC Ballkani

Żółto-Czerwoni mają dużo materiału do analizy po meczu z FC Ballkani

Przegrywać nikt nie lubi, ale trenerzy i piłkarze Jagiellonii Białystok nie robią tragedii ze sparingowej porażki 1:2 z FC Ballkani podczas zgrupowania w Turcji. Przeciwnie, wszyscy podkreślają, że gra kontrolna z aktualnym mistrzem i liderem ekstraklasy Kosowa była pożyteczną lekcją i dała wiele materiału do analiz.

- To dobra drużyna, która w ostatnich sezonach rywalizowała w grupie Ligi Konferencji. Na pewno narzuciła nam trudne warunki, twardo zagrała. Fajnie, że możemy mierzyć się z wymagającymi rywalami, to z pewnością pomoże nam stawać się lepszymi - ocenia rywali z FC Ballkani w klubowych mediach Jagiellonii środkowy obrońca Mateusz Skrzypczak.

Trzeba też pamiętać, że Żółto-Czerwoni są na etapie ciężkich zajęć, co ma wpływ na ich postawę na boisku. - Wszyscy odczuwamy trudy treningów, jest zmęczenie, ale to wszystko ma pomóc nam zbudować optymalną formę na mecz z Widzewem Łódź. Dzisiaj daleko nam do najlepszej formy, ale nie się inaczej jej zbudować, jak ciężką pracą. Podobnie trenują inne drużyny w ekstraklasie, tak samo pracujemy my - podkreśla Skrzypczak.

Jagiellonia - FC Ballkani 1:2. Zabrakło aktywności w polu karnym

Kosowianie odeszli do gry kontrolnej z wiceliderem PKO Ekstraklasy na poważnie, nie unikali męskich starć i pokazali, nad czym Jagiellończycy muszą w Turcji mocno popracować. W spotkaniu Jagiellonia - FCV Ballkani nie brakowało ostrych starć jagiellonia.pl - Zabrakło nam aktywności w polu karnym, bo dostarczaliśmy tam piłki. Do tego dostaliśmy dwie bramki. Będziemy wyciągać wnioski z tego sparingu, bo to dobry materiał do analizy - zauważa pomocnik Żółto-Czerwonych Wojciech Łaski.

Pozytywem jest też to, że sztab szkoleniowy Jagiellonii wystawił przeciwko mistrzowi Kosowa dwie prawie różne jedenastki i nie było widać różnicy w prezentowanym przez zespół do przerwy i po niej poziomie. Świadczy to o wyrównanej kadrze i dużej rywalizacji o miejsce w podstawowej jedenastce.

- Nie chodzi o bata na piłkarzy, ale o to, by mieli potrzebę samodoskonalenia się i rozwijania - tłumaczy trener Jagi Adrian Siemieniec. - To jest potrzebne każdemu, nie tylko zawodnikom. Cały czas w życiu musisz czuć się delikatnie dyskomfortowo, żeby nie wpaść w taką sferę komfortu i być zadowolonym z miejsca, w którym jesteś - dodaje.

Trener Jagiellonii: Nowi piłkarze potrzebują czasu

Kolejne spotkanie w barwach podlaskiego zespołu rozegrali dwaj nowi zawodnicy - obrońca Jetmir Haliti i i napastnik Kaan Caliskaner. Ten drugi strzelił nawet honorowego gola dla Jagiellonii. Kolejne spotkanie w barwach Jagi rozegrał pozyskany zimą obrońca Jetmir Haliti jagiellonia.pl - Obaj potrzebują czasu, jeśli chodzi o adaptację do naszego sposobu gry, bo obaj mają zaległości. Bardziej wymagająca taktycznie jest pozycja Kaana i widać, że ma duży problem ze zrozumieniem wszystkiego i poruszaniem się po boisku. To jest jednak normalne, bo ciężko jest w kilkanaście dni nadrobić procesy treningowe i taktyczne, w których ta drużyna jest od czerwca - dorzuca.

Żółto-Czerwoni w tureckim Belek będą przebywać do końca stycznia i rozegrają jeszcze dwa mecze sparingowe: z zespołem Ordabasy Szymkent z Kazachstanu (27.01) oraz ukraińską Zorią Ługańsk (31.01).

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!