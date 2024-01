Jagiellona Białystok. Wielka mobilizacja kibiców Żółto-Czerwonych

- My kibice możemy być tylko raz w życiu świadkami poświecenia Sztandaru Jagiellonii, więc będzie to wydarzenie wyjątkowe. Zainteresowanie Świętem Ultry jest wielkie i jestem przekonany, że to będzie wspaniałe widowisko, które zapadnie w pamięci każdego kibica. W marszu na stadion będzie szła nie tylko Ultra, ale cała społeczność jagiellońska. Bądźmy razem, poczujmy moc. To będzie kibicowska petarda - apelował podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez środowiska fanów Jagi Andrzej Wilczyk, jeden z nestorów ruchu kibicowskiego Żółto-Czerwonych.