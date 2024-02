Jagiellonia Białystok. Dyrektor Łukasz Masłowski: Każdy w ekstraklasie bije się o swoje

- Widzew był na nas mocno przygotowany. Widać było, jak bardzo chce ten pierwszy w 2024 roku mecz wygrać, do tego niósł go doping wielotysięcznej publiczności. Uważam, że gospodarze pokazali się z bardzo dobrej strony i tym bardziej trzeba docenić to, że wywieźliśmy z Łodzi komplet punktów - zaznacza Łukasz Masłowski. - Spotkanie było ciekawe, toczone na dużej intensywności, sporo było w nim sytuacji podbramkowych. Cieszę się, że skończyło się dla nas happy endem - dodaje.