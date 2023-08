IV liga. Wissa Szczuczyn i Ruch Wysokie Mazowieckie solidarnie wygrały po 4:1. Trzy ekipy na czele tabeli

Mimo przekonującego zwycięstwa w Śniadowie grający trener Ruchu Kamil Jackiewicz nie krył uwag co do pracy arbitrów spotkania.

- Drużyna w mecz weszła bardzo dobrze bo już na początku zdobyliśmy gola i mam wrażenie, że od tego momentu głównymi bohaterami byli nie zawodnicy, a trzech panów, którzy prowadzili te zawody. To już nie pierwsza taka sytuacja, gdzie podejmowane są dziwne decyzje, oczywiście na niekorzyść mojego zespołu - ocenia w klubowych mediach Kamil Jackiewicz. - Każdy popełnia błędy i ja to rozumiem, natomiast niektóre decyzję tylko nakręcają i powodują tok dalszych wydarzeń co powoduje grę bardziej agresywną, brutalną w skutkach, a wystarczy po prostu szybciej dmuchnąć w gwizdek - dodaje.