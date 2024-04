I liga futsalu. AZS UG Gdańsk - Futbalo Białystok 2:2, BAF Bonito Białystok - Red Devils Chojnice 0:6. Cała nadzieja w Futsalu Świecie

- Jechaliśmy do Gdańska, by przypieczętować trzecie miejsce w tabeli, ale z przebiegu meczu i przy wynikach innych spotkań, szanujemy remis. Do przerwy połowa drużyny grała bardzo słabo, na szczęście dużo lepiej wyglądało to po zmianie stron - komentuje grający trener Futbalo i autor pierwszego gola - Jakub Budźko.