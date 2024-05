Historia samochodu

5 największych producentów samochodów

W którym kraju produkuje się najwięcej samochodów?

Czy Podlasie cokolwiek łączy z największymi koncernami motoryzacyjnymi?

Istnieje romantyczny przekaz, który mówi, że rodzina włókniarzy z Supraśla - o nazwisku Cytron - dała początek znanej firmie produkującej samochody Citroen.

Kultowy Citroen 2CV Mezzana

W 1922r. w Supraślu istniało 9 przedsiębiorstw włókienniczych, wśród nich zakład S. H. Cytrona. Mieszkańcy miasteczka uważają, że to właśnie „ich” rodzina (Cytrona), po wybuchu II wojny światowej uciekając do Francji miała związek z powstanie fabryki samochodów. Co prawda, przedsiębiorstwo powstało dużo wcześniej, bo w 1919 roku, ale ma coś wspólnego z Polską. Inżynier Andre Gustave Citroen, podróżując na początku XX wieku, w łódzkich zakładach tekstylnych zapoznał się z technologią kół zębatych o daszkowym uzębieniu. Kupił później paten i wykorzystał go w swoich samochodach.