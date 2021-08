Grabarka 2021. Dziś Przemienienie Pańskie, jedno z najważniejszych świąt w Cerkwi Prawosławnej [ZDJĘCIA]

Wierni, tego dnia przybywają do prawosławnych świątyń, aby czcić pamięć Zbawiciela, który na Górze Tabor ukazał się Apostołom Piotrowi, Janowi oraz Jakubowi. Na pamiątkę tego wydarzenia jest ikona przedstawiająca Jezusa Chrystusa w białych, lśniących szatach, w aureoli.

I to właśnie Góra Grabarka symbolizuje prawosławnym Świętą Górę Tabor. Na Grabarce odbywają się główne obchody święta Przemienienia Pańskiego. Wierni z całej Polski, a także z różnych stron świata przyjeżdżają, bądź przybywają w pieszych pielgrzymkach na Grabarkę, by pokłonić się ikonie, oddać się modlitwie.

- Prawosławny wie dlaczego tu jedzie. Ja co roku obiecuję sam sobie, że w tym roku przejdę wokół cerkwi na kolanach, tak jak robią to inni wierni. W tym roku już też sobie obiecałem, że w zrobię to za rok. Tutaj uwydatnia się w człowieku taka intymność wiary, człowiek czuje jakąś jedność z Bogiem, zadumę nad codziennym biegiem, refleksję. Niestety proszę tylko zobaczyć co dzieje się poniżej Góry Grabarki, przed ogrodzeniem. Te stragany, handel, jednym słowem cyrk. A na dodatek, około 50 metrów od studzienki, w której nabiera się święconej wody przyjechali ludzie, którzy sprzedają płyty disco polo. Przyjechali z nagłośnieniem i z wielkich głośników puszczają muzykę. To nie jest na to miejsce, fajnie byłoby gdyby ktoś coś z tym na przyszłość zrobił - mówi 40 letni Piotr, mieszkaniec Bielska Podlaskiego.