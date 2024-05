Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 23.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (23.05 8:05) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Jeleniewo, ul. Kolonia Jeleniewo 4, 8A, ul. Kwiatowa numery: od 1 do 11, ul. Ogrodowa numery: od 1 do 27, ul. Polna 8, 10A, działka 350/3, ul. Słoneczna numery: od 1 do 30

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat augustowski

Rutki Stare, numery: od 22 do 24, od 26 do 30A, 33, 34, 35, 38A, 58, 59

23.05 od godz. 8:00 do 15:00