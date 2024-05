Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 2.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Łopuchowo, działka 105/6 (nr licznika 30305408) 7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Jałowo, numery: od 34 do 38 9.05 od godz. 8:00 do 16:00

Jałowo, numery: od 1 do 6 8.05 od godz. 8:00 do 16:00

Szczebra, numery: 39H, 38K 7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Jeleniewo, ul. Kolonia Jeleniewo numery: 4A, 4B, 5A, 5B 10.05 od godz. 9:00 do 14:00

Smolenka, numery: od 1 do 6 8.05 od godz. 8:00 do 13:00

Bakałarzewo, ul. Polna numery: od 1 do 3, ul. Suwalska numery: od 9 do 24 7.05 od godz. 11:00 do 15:00

Biała Woda, numery: 115A, działki: 104/5, 104, 104/18 6.05 od godz. 9:00 do 15:00

powiat kolneński

Dzięgiele, bud. od nr 1 do 12, od nr 15 do 32 i bud. nr 37; gm. Stawiski

6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Waszki, bud. od nr 27 do 33b; gm. Kolno, Górszczyzna, bud. nr 12; gm. Kolno, Czerwone, bud. nr 110, 111, 112, 113, 115, 115a, 115b; gm. Kolno, Zabiele, bud. nr 213, 213a, 213b; gm. Kolno, Dudy Nadrzeczne, bud. nr 16, 17, b/nr; gm. Turośl, bud. od nr 50 do 52; gm. Turośl

7.05 od godz. 7:30 do 12:00

Dzięgiele, bud. od nr 1 do 12, od nr 15 do 20; gm. Stawiski

7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Stawiski, ul. 550-lecia Stawisk od nr 1 do 12 oraz nr 14, 14a, 16, 16a, 18, 20;, ul. Łomżyńska nr 21, 23, 25, 33.

9.05 od godz. 7:30 do 19:00