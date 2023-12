Wigilia miejska w Łapach. Tłum mieszkańców gminy zebrał się na Placu Solidarności, aby złożyć sobie życzenia

Wigilie miejskie w woj. podlaskim

Wigilia miejska w Łapach

Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy wieczór, czas pogodzenia, wzajemnego odpuszczenia win, cieszenia się ciepłem rodzinnym. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowych i pogodnych Świąt – mówił pan burmistrz. Życzenia złożyli również: radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Krzysztof Kondraciuk, wicestarosta powiatu białostockiego Roman Czepe, wiceprzewodnicząca rady miejskiej Krystyna Grabowska oraz wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Szymon Łapiński.

Atrakcje podczas miejskiej wigilii w Łapach

Świąteczną oprawę artystyczną wydarzenia przygotowały niezwykle utalentowane dzieci pod kierunkiem Iwony Pruszyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach oraz niezawodny chór „Łapskie Nutki. Kolędy pięknie zaśpiewała także Justyna Rainko, która jest kierownikiem pracowni pianina i śpiewu w Domu Kultury w Łapach. Przybył Święty Mikołaj z workiem słodyczy i wspólnie z Misiem Łapsikiem chętnie pozował do zdjęć. Betlejemskie Światełko Pokoju przynieśli harcerze z VII drużyny wodniaków "Szara Szekla". Druhowie za pomocą lampionów przekazali ogień mieszkańcom, którzy zabrali go do swoich domów.